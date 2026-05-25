Салат «Любимый» из редиски и плавленых сырков: слоеная подача и изумительный вкус — рецепт на все времена

Салат «Любимый» из редиски и плавленых сырков: слоеная подача и изумительный вкус — рецепт на все времена

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит свежие, нежные весенние салаты. Никакой возни — просто натер, нарезал, выложил слоями и заправил.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая редиска, нежный плавленый сыр и ароматный зеленый лук в слоеной подаче. Сыр делает салат кремовым, а лук — свежим и пикантным. Идеален к мясу, картошке или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 200 г редиски, 2 плавленых сырка, пучок зеленого лука, майонез, соль по вкусу.

Редиску натрите на крупной терке. Плавленые сырки натрите на терке (для удобства подержите в морозилке 10 минут). Зеленый лук мелко нарежьте. Выкладывайте слоями в салатник: редиска, сыр, лук. Каждый слой слегка посолите и промажьте майонезом. Повторите слои. Подавайте сразу.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила этот слоеный салат с редиской. Удивило то, что плавленый сыр придал салату нежную кремовую текстуру, а редиска осталась хрустящей. Даже без дополнительных ингредиентов салат оказался очень вкусным. Кстати, вместо майонеза можно взять сметану — вкус станет легче. Рецепт — настоящая весенняя находка!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.