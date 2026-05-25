Я перестал спорить о рецепте нисуаза — теперь просто делаю так, и гости сметают все

Этот салат я не смешиваю. Выкладываю все отдельными кучками, как карту сокровищ, — каждый сам решает, что ему взять.

Ингредиенты

Тунец консервированный в масле — 200 г, картофель — 200 г, морковь — 150 г, зеленая фасоль замороженная — 150 г, яйца — 3 шт., лук зеленый — 3–4 пера, оливки черные без косточек — 100 г, оливковое масло — 4 ст. л., винный уксус — 2 ст. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю вариться картофель и морковь в мундире — это минут 20. Тем временем в сотейнике бланширую замороженную фасоль 3 минуты, потом сразу под ледяную воду, чтобы осталась хрустящей. Отдельно варю яйца вкрутую.

Остужаю и чищу овощи, режу их тонкими кружками, яйца — дольками. Тунец достаю из банки, обсушиваю салфеткой и разбираю на крупные куски. На большое блюдо в центр выкладываю горку тунца, а вокруг — секторами картофель, морковь, фасоль и яйца.

Взбиваю оливковое масло с винным уксусом, солю и перчу, поливаю все сверху. Посыпаю зеленым луком и черными оливками. Гости собирают свою порцию сами.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Больше всего меня поразила заправка: виноградный уксус и масло сделали картошку и фасоль такими яркими, что майонез теперь под запретом. Советую подавать сразу и не мешать — пусть каждый сам собирает свой кусочек.