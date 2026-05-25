Квашу огурцы «Зеленцы» по-домашнему: с чесноком и укропом — для шашлыка и закуски

Это гениально простой рецепт квашеных огурцов для тех, кто любит хрустящие, ароматные закуски. Никакой возни — просто залил рассолом, добавил чеснок и укроп, оставил на пару дней.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, сочные огурцы с ярким чесночным ароматом и пряным вкусом, в меру соленые и чуть острые. Они намного вкуснее свежих и идеально подходят к картошке, шашлыку или как самостоятельная закуска.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших огурцов (зеленцов), 1 головка чеснока, пучок укропа, 1 ст. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 л воды.

Огурцы вымойте, замочите в холодной воде на 2 часа. Чеснок нарежьте пластинками, укроп порубите. Уложите огурцы в банку слоями, пересыпая чесноком и укропом. Приготовьте рассол: воду вскипятите с солью и сахаром, остудите до теплого. Залейте огурцы, накройте марлей. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня, затем уберите в холодильник.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти квашеные огурцы. Удивило то, что огурцы остались хрустящими и не размякли. Чеснок и укроп добавили аромата, а рассол сделал их пикантными. Даже дети, которые не любят соленья, ели с удовольствием. Кстати, вместо укропа можно добавить листья смородины или вишни — вкус станет ярче. Рецепт — настоящая находка для летних заготовок!

