Хрупкие огурцы спасены — простые приемы, которые останавливают вытягивание рассады

Иногда рассада огурцов вместо крепких стеблей выдает длинные и слабые побеги. Выглядит это тревожно, но на самом деле растение просто «просит» исправить условия. Чаще всего причина в нехватке света и слишком теплом воздухе, особенно на подоконнике рядом с батареями.

Огурцам нужно много света — не меньше 12–14 часов в день. Если его мало, они начинают тянуться вверх, пытаясь его найти. Решение простое: ставим фитолампу на расстоянии 15–20 см и следим, чтобы температура держалась около +18 градусов, а не выше.

Если стебель еще не слишком длинный, можно аккуратно подсыпать влажную землю до семядольных листьев. Делают это осторожно, уплотняют грунт и поливают теплой водой. Через неделю после этого можно дать легкую подкормку: на литр воды берут 1 г монофосфата калия.

Когда в одном стакане сразу несколько вытянутых ростков, лучше использовать перевалку. Растение вместе с комом земли пересаживают в емкость побольше и также заглубляют стебель до семядольных листьев. Так корни почти не травмируются, и огурцы быстрее приходят в норму.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда сразу включает подсветку, как только появляются всходы. Она советует не ставить рассаду вплотную к стеклу — от него может идти холод, который тоже мешает росту.

