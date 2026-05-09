Виноград как с картинки и гроздья под кило: закопала ведро смеси — и лоза сказала спасибо

Весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии». Секрет — в простой смеси, которая работает долго и без перегрузки растения.

Основа — ведро перепревшего перегноя, литровая банка золы и пол-литра костной муки. При бедной почве добавляют до 100 г суперфосфата. Перегной дает мягкий азот, зола — калий для сладости, костная мука — фосфор для крупных гроздей.

Важно не сыпать все под ствол. Выкопайте канавку по периметру куста на расстоянии 30–50 см и глубиной на штык лопаты. Туда заложите смесь и хорошо пролейте водой — так питание дойдет до корней.

Сверху замульчируйте сеном или листвой, чтобы сохранить влагу. Такой прием снижает риск «горошения» и делает ягоды плотными. Не используйте свежий навоз — он обжигает корни. Молодым кустам дозу уменьшайте вдвое.

