Битые огурцы с имбирем и чесноком: хрустящие, пикантные и очень вкусные — идеальны к мясу

Это гениально простой рецепт пикантной закуски для тех, кто любит хрустящие, острые огурцы. Никакой возни — просто побил, залил заправкой и дал настояться.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие сочные огурцы с пряным имбирем, чесноком и остринкой перца в ароматной кисло-сладкой заправке. Они идеально дополняют шашлык, жареное мясо или просто как самостоятельная закуска. Готовятся быстро, а съедаются мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 огурцов, 2 см свежего имбиря, 2 зубчика чеснока, 2 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. рисового уксуса, 1 ч. л. сахара, 0,5 ч. л. соли, 1 ст. л. кунжутного масла, красный перец по вкусу.

Огурцы вымойте, обсушите. Удалите кончики. Положите огурец на доску и ударьте по нему плоскостью ножа или скалкой, чтобы он треснул. Разломите на крупные куски. Имбирь и чеснок натрите на мелкой терке. Смешайте соевый соус, уксус, сахар, соль, кунжутное масло, перец, имбирь и чеснок. Залейте огурцы заправкой. Дайте настояться 10–15 минут. Подавайте.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти битые огурцы с имбирем. Удивило то, что огурцы остались хрустящими, но отлично пропитались заправкой. Имбирь добавил пикантности и свежести, а чеснок — остринки. Даже муж, который не любит эксперименты, съел целую миску. Кстати, вместо рисового уксуса можно взять яблочный — вкус станет мягче. Рецепт — настоящая находка для быстрой закуски к мясу!