Дешево, да мило? Вся правда о недорогом пангасиусе: чем опасен и полезен

Пангасиус — одна из самых обсуждаемых рыб на российском рынке. Его любят за цену: можно найти по цене 300–400 рублей за килограмм филе. В то же время эту рыбу боятся из-за страшилок: говорят, что она живет во всякой грязи, питается отходами, накапливает токсины. Откуда взялись эти мифы и что на самом деле происходит на вьетнамских фермах? Давайте разбираться!

Что нужно знать о пангасиусе в 2026 году: ключевые факты

Главный вывод последних лет — индустрия аквакультуры пангасиуса прошла серьезную трансформацию: от гонки за объемами производства к фокусу на качестве и безопасности.

В 2026 году Вьетнам, главный производитель рыбы, официально переориентировал отрасль с экстенсивного роста на интенсивный. Ключевые приоритеты теперь — пищевая безопасность, качество продукции и устойчивое развитие. Это не просто лозунги: вьетнамские производители внедряют международные стандарты, чтобы соответствовать строгим требованиям экспортных рынков.

Мифы и реальность: что правда в страшилках о пангасиусе?

Пангасиус — один из чемпионов по количеству мифов о его вреде. В большинстве своем эти страхи относятся к состоянию отрасли десяти-пятнадцатилетней давности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миф № 1: пангасиус выращивают в сточных водах дельты Меконга

Да, основные объемы пангасиуса поставляются из Вьетнама, где фермы расположены в дельте реки Меконг. Воды Меконга действительно загрязнены промышленными стоками и бытовыми отходами. Однако с 2000-х годов власти Вьетнама и крупные производители внедрили строгие стандарты качества. Рыбу выращивают не в самой реке, а в специальных садках с контролируемым водообменом. Крупные фермы используют очищенную воду и регулярно проходят аудит международных организаций. По данным Вьетнамской ассоциации экспортеров морепродуктов (VASEP), с 2015 года 90% экспортного пангасиуса сертифицировано по стандарту ASC (аквакультура с минимизацией экологического вреда).

Миф № 2: пангасиус впитывает токсины как губка

Пангасиус — донная рыба, которая питается всем подряд, и в природной среде действительно может накапливать загрязнения. Но на современных фермах ситуация иная. Корм рыбе дают гранулированный, сбалансированный (рыбная мука, соя, витамины), а не отходы. Исследования Роскачества 2019 года показали: в замороженном филе пангасиуса, продаваемом в России, содержание тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть) и пестицидов не превышает допустимые нормы. Вредные вещества могут накапливаться в коже и внутренностях, но в продажу идет в основном филе — мышечная ткань, где токсины практически не задерживаются.

Миф № 3: пангасиуса обрабатывают химией, чтобы он не портился

Филе пангасиуса часто покрывают ледяной глазурью (до 20–30% веса) и обрабатывают полифосфатами (Е450–Е452), которые удерживают влагу. Это разрешенная практика, но недобросовестные производители могут добавлять слишком много полифосфатов, чтобы увеличить вес. Полифосфаты в больших дозах вредны для почек и вымывают кальций. Однако в России действует технический регламент, ограничивающий содержание полифосфатов. Ответственные поставщики указывают состав на упаковке.

Совет: выбирайте филе без глазури или с минимальным ее содержанием (до 10%).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Миф № 4: пангасиус — дешевая, невкусная рыба второго сорта

Пангасиус действительно недорогой, что объясняется быстрым ростом и неприхотливостью. Но вкус зависит от приготовления. У пангасиуса белое, плотное, нежное филе без мелких костей. Если его пережарить, станет сухим. Если приготовить правильно (тушить в соусе, запекать с овощами, готовить на пару), он получается сочным и вкусным. Многие шеф-повара используют пангасиуса как диетическую альтернативу треске или судаку.

Что представляет собой пангасиус: пищевая ценность и свойства

Помимо безопасности, стоит оценить пангасиус как продукт питания. В 100 граммах филе содержится:

~90–96 ккал (варьируется в зависимости от части тушки и приготовления);

~15 г белков (легкоусвояемый, до 20% суточной нормы);

~3 г жиров;

0 г углеводов.

Пангасиус содержит ряд полезных веществ. В нем есть витамины B12, D, B6, а также минералы: фосфор, селен и калий.

Итог: покупать или избегать?

Пангасиус — это ценный продукт с белком и микроэлементами. Мифы о нем основаны на прошлом.

Главные риски сегодня связаны не с рыбой как таковой, а с недобросовестностью производителей и поставщиков, что подтверждается конкретными случаями задержания опасных партий. Поэтому, чтобы купить качественную рыбу, всегда обращайте внимание на следующие моменты.

Внешний вид: филе должно быть цельным, светлым, без пожелтений и потемнений.

Состав на этикетке: старайтесь выбирать продукцию без добавления полифосфатов (E450) и с минимальным содержанием глазури (льда под филе).

Производитель и сертификаты: отдавайте предпочтение известным брендам, которые имеют сертификаты международных систем контроля качества (например, ASC — ответственная аквакультура).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как готовить пангасиуса, чтобы не разочароваться

Главная жалоба покупателей — рыба превращается в кашу. Чтобы этого избежать:

размораживайте медленно, в холодильнике, не в микроволновке и не в горячей воде;

промокните филе бумажным полотенцем перед жаркой — так лишняя влага уйдет;

жарьте на сильном огне 3–4 минуты с каждой стороны, в кляре или панировке;

запекайте с овощами под сыром — пангасиус впитывает их соки и получается сочным.

