Завтрак за 5 копеек: 3 рецепта пышных оладий на кефире на сковороде

Хотите, чтобы утренние оладьи на кефире получались такими же пышными, как в детском саду? Это куда проще, чем кажется: достаточно следовать пошаговой инструкции. Приводим 3 рабочих рецепта пышных оладий на кефире: классику с содой, быстрые оладьи без яиц и максимально воздушные оладьи с раздельным взбиванием.
Классические пышные оладьи на кефире с содой на сковороде
Классические пышные оладьи готовятся на кефире с содой на сковороде. Для них требуются минимум ингредиентов и небольшая сноровка.
Ингредиенты:
кефир (2,5% жирности) — 250 г;
мука пшеничная в/с — 180 г;
яйцо куриное (C1) — 1 шт. (50 г);
сахар — 30 г;
соль — 2 г;
сода пищевая — 4 г (без верха, 1/3 ч. ложки);
масло растительное для жарки — 30 мл.
Смешайте кефир, яйцо, сахар и соль. Муку просейте, смешайте с содой. Соедините сухую и жидкую смеси. Тесто должно быть по консистенции как густая сметана. Не мешайте долго, только до исчезновения комков (10–15 секунд), иначе клейковина испортит пышность. Сразу жарьте на разогретой сковороде с маслом под крышкой на среднем огне. Переворачивайте, когда вся поверхность оладушка покроется пузырьками, а края подрумянятся.
Калорийность на 100 г: 198 ккал.
Полезные свойства на порцию (200 г):
кефир в тесте обеспечивает 18% суточной нормы кальция и поддерживает микрофлору кишечника;
сода без уксуса создает углекислый газ, делая блюдо легким для желудка по сравнению с дрожжевыми аналогами.
Рецепт оладий на кефире с содой без яиц
Рецепт оладий на кефире с содой, но без яиц — более легкая альтернатива классическим оладьям. Несмотря на минимальное количество ингредиентов, оладьи получаются пышными и сытными.
Ингредиенты:
кефир (1%) — 300 г;
мука пшеничная — 200 г;
сахар — 25 г;
соль — 2 г;
сода — 3 г;
масло для жарки — 20 мл.
Кефир слегка подогрейте до 38–40 градусов (он должен быть теплый, но не горячий). Смешайте сухие ингредиенты: муку, соду, сахар, соль. Влейте кефир, быстро перемешайте венчиком 10 секунд. Тесто будет жиже, чем в первом рецепте, — это нормально. Жарьте на сильном огне первые 30 секунд без крышки, затем убавьте до среднего и накройте крышкой на 1 минуту. Переворачивайте лопаткой только после того, как верх оладушка перестанет быть липким. Без яиц оладьи легче рвутся, поэтому не делайте их больше 6 см в диаметре.
Калорийность на 100 г: 164 ккал.
Пара полезных свойств:
сниженное содержание холестерина (в отличие от рецептов с яйцами);
меньше жиров за счет обезжиренного кефира — подходит для тех, кто считает калории.
Пышные оладьи на кефире с яйцами (раздельный метод)
Напоследок приводим оригинальный рецепт пышных оладий на кефире с яйцами. Весь секрет — в разделении яиц на белки и желтки, благодаря чему тесто получается особенно воздушным.
Ингредиенты:
кефир (3,2%) — 250 г;
мука — 170 г;
яйца (C1) — 2 шт. (100 г);
сахар — 35 г;
соль — 3 г;
сода — 4 г;
разрыхлитель — 3 г (опционально);
масло — 30 мл.
Отделите белки от желтков. Желтки взбейте с сахаром и солью до светлой массы, влейте кефир комнатной температуры. Муку просейте с содой и разрыхлителем, вмешайте в желтково-кефирную смесь. Белки взбейте в крепкую пену (до пиков). Треть белков подмешайте в тесто, затем аккуратно введите оставшиеся белки лопаткой движениями снизу вверх. Тесто должно быть воздушным, почти как для бисквита. Жарьте сразу на умеренном огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны. Переворачивайте только один раз.
Калорийность на 100 г: 231 ккал.
Полезные свойства:
высокое содержание легкоусвояемого белка (около 6 г на 100 г готового блюда);
фосфор из яиц и кефира улучшает работу мозга и состояние костной ткани.
Советы для идеального результата (только проверенные факты)
Кефир для пышных оладий должен быть не свежим, а двух- или трехдневным — в нем больше молочной кислоты, реакция с содой сильнее.
Не гасите соду уксусом отдельно: в кислом кефире она сработает прямо в тесте, иначе пузырьки улетучатся еще до сковороды.
Сковорода с антипригарным покрытием и толстым дном дает равномерный пропек.
Масло наливайте на сковороду, а не в тесто — иначе оладьи впитают жир как губка.
Готовые оладьи выкладывайте на бумажное полотенце — оно примет излишки масла, снизив итоговую калорийность на 30–50 ккал.
Любой из трех рецептов даст пышные оладьи на кефире, если соблюдать два правила: не перемешивать тесто до гладкости и жарить под крышкой на среднем огне. Для максимального подъема используйте теплый кефир и соду без уксуса. Пробуйте все три варианта и остановитесь на том, который больше всего понравится вашей семье.
Ранее мы поделились тремя рецептами идеальных драников.