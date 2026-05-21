Холодный крем-суп с крабовыми палочками — вместо окрошки. Нежный, сливочный, быстрый

В жару не хочется ничего тяжелого. Этот суп — идеальное решение. Холодный, кремовый, освежающий. Готовится из того, что есть в любом холодильнике.

Что понадобится

200 г крабовых палочек, 200 г сметаны (20%), 200 г натурального йогурта (или кефира), небольшой огурец, пучок укропа, пучок зеленого лука, соль, белый перец, лед для подачи.

Как я готовлю

Огурец очищаю от кожуры, нарезаю крупными кусками. Зелень мою, обсушиваю. Крабовые палочки разделяю на две части: 150 г отправляю в блендер, 50 г оставляю для украшения и текстуры.

В блендер кладу огурец, 150 г крабовых палочек, сметану, йогурт, половину укропа и половину зеленого лука. Взбиваю до однородной кремовой консистенции. Солю, перчу по вкусу. Убираю в холодильник минимум на 30 минут.

Перед подачей оставшиеся крабовые палочки и зелень мелко нарезаю. Разливаю суп по тарелкам, сверху посыпаю крабовыми кусочками и зеленью. Добавляю пару кубиков льда для свежести.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Думал, будет жидкая сметана с зеленью. А на деле — густой, нежный, с ярким вкусом. Я добавил немного лимонного сока для кислинки — стало еще лучше. Главное — не взбивать все крабовые палочки, иначе не будет текстуры. Советую подавать суп очень холодным, можно даже с парой кубиков льда прямо в тарелке.

Проверено редакцией
рецепты
еда
супы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
