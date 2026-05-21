Россиянам объяснили, где лучше всего прятаться от жары Урбанист Зубарик: зной лучше переждать в метро, супермаркетах и у водоемов

Прятаться от палящего солнца лучше всего в метро, супермаркетах и у водоемов, заявила NEWS.ru урбанист гендиректор архитектурно-градостроительного бюро Master's Plan Юлия Зубарик. По ее словам, избежать жары помогут крытые общественные пространства с кондиционерами.

Первым и логичным местом, где нас не настигнет палящее солнце, будет общественный транспорт. Метро, автобусы, трамваи и троллейбусы сегодня оснащены кондиционерами. Там точно будет комфортно передвигаться по городу до точки назначения. Из простого и понятного местами «охлаждения» могут быть ТЦ и крупные супермаркеты. На мой взгляд, спасаться от жары предпочтительнее в парках, зонах с водоемами, городских лесах и аллеях, даже не выезжая за город. Тень от деревьев, отсутствие рядом проезжей части и охлаждение от растений по ощущениям работают лучше кондиционера, — пояснила Зубарик.

Она добавила, что отличной альтернативой прогулкам под солнцем также могут стать крытые катки, музеи, библиотеки и даже некоторые креативные кластеры с навесами. По ее словам, в Санкт-Петербурге спрятаться от зноя лучше в парке 300-летия города, а в Казани — посетить территорию кремля.

Отличное решение в знойную жару — покататься на коньках на крытом катке. Помимо этого, можно сходить в музей, галерею и библиотеку, где прохладнее, чем кажется. А некоторые открытые креативные кластеры и бывшие заводы оборудованы навесами и наполнены большим объемом воздуха. Там днем температура может быть ощутимо ниже. В Санкт-Петербурге хорошо работают парки у воды — Елагин остров или парк 300-летия города, где можно уйти в тень и почувствовать прохладу от Финского залива. В Казани очень выручают места у воды и зеленые зоны. Набережная Казанки и территория у кремля дают хороший маршрут недалеко от центра. В жару удобно перемещаться между тенистыми участками, водой и крытыми пространствами, — заключила Зубарик.

Ранее главный кардиолог Минздрава ДНР Валентина Гавриляк заявила, что жара оказывает негативное влияние на сердце и сосуды. Она отметила, что в период высокой температуры важно поддерживать водный баланс.