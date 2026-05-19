4 быстрые лепешки на завтрак и перекус — без дрожжей и всего за 10 минут

Хотите приготовить быстрый завтрак или легкий перекус без лишней возни и за 10–15 минут? Советуем сделать лепешки из этой подборки! Не надо ждать, пока подойдет дрожжевое тесто, не надо долго раскатывать заготовки. Собрали четыре рецепта на любой вкус: татарская катлама, сырная лепешка, грузинская мчади на кукурузной муке и полезный вариант с овсянкой и зеленью. Все лепешки готовятся на сковороде, без духовки.

Лепешка № 1: татарская катлама — слоистая и маслянистая

Катлама — это татарские лепешки на кефире, которые жарятся на сковороде с большим количеством масла. Внутри они получаются слоистыми, как круассаны, снаружи — хрустящими.

Делаем тесто: 300 г муки, 150 мл кефира, яйцо, сода, соль. Замесили — не липнет. Делим на 3–4 части. Каждую раскатываем тонко. Мажем растопленным сливочным маслом, сыпем зиру (по желанию). Скручиваем в рулет, потом в улитку, приминаем и снова раскатываем. Жарим на сковороде с маслом с двух сторон до румянца.

Совет: чем тоньше раскатаете, тем больше слоев получится. Готовые лепешки складывайте стопкой и накрывайте полотенцем — они станут мягче.

Лепешка № 2: простая сырная лепешка — хачапури за 5 минут

Это не грузинское хачапури, а его быстрая версия на кефире. Тесто не надо раскатывать — просто вылили на сковороду и жарите. Внутри — тягучий сыр.

Как приготовить лепешку с сыром

Для теста берем 200 мл кефира, яйцо, соду, соль, 150 г муки. Тесто должно быть как на оладьи — густое, но текучее. Далее трем сыр: 100 г твердого (чеддер, гауда) и 100 г сулугуни — все смешиваем. На разогретую сковороду с маслом выливаем половину теста. Сверху — весь сыр. Заливаем второй половиной теста. Накрываем крышкой и жарим на медленном огне 5–7 минут. Переворачиваем и жарим без крышки еще 3–4 минуты.

Совет: используйте смесь двух сыров — твердый для вкуса, сулугуни или моцарелла для тягучести.

Лепешка № 3: грузинская мчади из кукурузной муки — без глютена

Мчади — это традиционные грузинские лепешки из кукурузной муки. Внутри они получаются плотными, рассыпчатыми, с хрустящей корочкой. Идеальны к супу, сыру или салату.

Нам понадобятся всего три ингредиента: 200 г кукурузной муки, 150 мл воды, соль. Замешиваем мягкое тесто — оно не должно трескаться и не должно сильно липнуть. Если суховато — добавляем воды, если жидко — муки. Делим на 4 кусочка, делаем лепешки толщиной с палец. Жарим на сковороде с маслом по 3–4 минуты с каждой стороны. Внутри мягкие, снаружи хрустящие. Подаем с мясом, сыром, авокадо — или просто с маслом.

Совет: кукурузное тесто не любит суеты — лепите сразу, оно быстро сохнет. Чтобы лепешки были мягче, готовьте их под крышкой.

Лепешка № 4: полезная с овсянкой и зеленью

Вариант для тех, кто следит за фигурой или просто любит овсянку. Без муки, на овсяных хлопьях. Получается сытно, полезно и быстро.

Сделайте овсяную лепешку. Измельчаем 150 г овсяных хлопьев в муку. Смешиваем с яйцом, 100 мл кефира, солью, перцем и пучком рубленой зелени. Тесто выходит как густая сметана. Выливаем на разогретую сковороду с маслом, разравниваем. Жарим под крышкой 5 минут, переворачиваем и еще 3–4 минуты без крышки.

Рецепт простой лепешки

Совет: для более нежной текстуры замочите овсяные хлопья в кефире на 10–15 минут перед приготовлением.

Что добавить для разнообразия в лепешки

В катламу: вместо зиры — корицу и сахар для сладкого варианта.

В сырную: добавьте в начинку мелко рубленный укроп или зеленый лук.

В мчади: в тесто можно добавить тертый сулугуни или адыгейский сыр.

В овсяную: добавьте в тесто тертую морковь или кабачок.

