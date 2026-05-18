Тушу молодую капусту с яйцом и сладкой паприкой — венгерский капустный леквар за 15 минут: вкуснее и ароматнее жаркого

Это гениально простой рецепт сытного овощного блюда для тех, кто любит быстрые и вкусные ужины. Никакой возни — все тушится в одной сковороде, а яйца и паприка делают его особенно нежным.

Получается обалденная вкуснятина: мягкая, сочная капуста с карамелизованными краями и нежными вкраплениями яйца, пропитанная ароматом сладкой паприки и чеснока. Блюдо напоминает густое венгерское рагу, но готовится в разы быстрее и проще. Оно идеально как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 3 яйца, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 ч. ложка сладкой паприки, соль, перец по вкусу, 2 ст. ложки растительного масла.

Капусту тонко нашинкуйте. Лук мелко нарежьте, чеснок пропустите через пресс. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лук до золотистости. Добавьте капусту, жарьте 5–7 минут, помешивая. Добавьте чеснок и паприку, перемешайте. Вбейте яйца, быстро перемешайте. Тушите под крышкой на медленном огне 3–4 минуты до готовности яиц. Посолите, поперчите. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала приготовить этот венгерский леквар. Паприка добавила яркий цвет и аромат. Даже те, кто не любит капусту, просили добавки. Кстати, вместо сладкой паприки можно взять острую — получится пикантнее. Находка, а не рецепт!