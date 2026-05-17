Ставлю греться духовку и в это время смешиваю капусту с кефиром — через 25 минут подаю пирожки

Ленивые пирожки с капустой — это быстрая, сытная и очень вкусная выпечка, которая готовится без возни с дрожжевым тестом. Идеально для перекуса или ужина.

Для приготовления понадобится: 400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 200 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, перец, растительное масло.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте, тушите на сковороде с маслом до мягкости (10–15 минут), посолите, поперчите, слегка остудите. В миске смешайте яйца, кефир, муку, разрыхлитель и соль. Добавьте тушеную капусту, перемешайте до однородной густой массы.

Формы для маффинов смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в формы. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до золотистого цвета.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже успела приготовить пирожки с капустой по этому рецепту. Она рекомендовала тем, у кого нет формы для маффинов, сделать самим небольшие корзиночки из фольги и испечь пирожки в них.

