«Это очень серьезно»: бывший премьер Украины высказался о запуске «Сармата»

Состоявшиеся на этой неделе испытания новейшего стратегического комплекса «Сармат» — это очень серьезный сигнал для стран Запада, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале. По его словам, такие предупреждения со стороны России должны стать систематическими.

Последние испытания «Сармата», «Буревестника» и «Посейдона» — это сигнал очень серьезный, который означает: «Ребята, играться не надо». Такие сигналы должны стать систематическими. В этом случае можно надеяться, что Запад в конце концов одумается, — написал Азаров.

До этого вице-президент Российского совета по международным делам (РСМД) генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский отмечал, что возможность новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» пролетать над Антарктидой опасна для США как для потенциального противника. По его словам, американцы не ожидают прилета ракеты, обогнувшей земной шар.

Ранее были опубликованы уникальные кадры испытаний стратегического комплекса «Сармат». Новая ракета способна нести суммарный боезаряд огромной мощности, что делает ее ключевым элементом системы национального сдерживания. По словам президента России Владимира Путина, на сегодняшний день это самый мощный ракетный комплекс в мире.