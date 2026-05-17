Лютые удары и обугленные трупы солдат ВСУ: новости СВО на вечер 17 мая

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ, Вооруженные силы Украины сожгли дома, где хранились трупы солдат. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Попытки прорыва ДРГ под прикрытием тумана и обугленные трупы солдат ВСУ

Российские солдаты пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Как сообщил военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко, противники пытались заходить в тумане и под прикрытием дыма.

Украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

Также стало известно, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

Что известно о наступлении российской армии на Харьков 17 мая

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцев и Соснового Бора. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 11 участках до 300 метров. По его данным, в настоящее время стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, в Волоховке и Караичном.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. В Минобороны РФ объявили о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на этом направлении.

Что известно об ответе армии на атаку ВСУ на Россию

Около 14:00 по московскому времени в Киеве раздались взрывы. Как сообщил в соцсетях мэр города Виталий Кличко, началась атака БПЛА. Однако в Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали. Также Кличко заявил о работе системы ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях.

В Минобороны рассказали, как продвигается СВО на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». По информации Министерства обороны, уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Российские войска за минувшие сутки, с 16 по 17 мая, поразили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Министерстве обороны России, успеха удалось добиться силам Черноморского флота.

Также Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли 1115 военных в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, наибольшие потери украинской армии пришлись на зону ответственности российской группировки войск «Восток» — более 285 человек.

Немецкий историк Матиас Уль предположил, что украинский конфликт будет продолжаться до истощения одной из сторон — это ставит Киев в сложное положение. По его словам, нехватка у украинской стороны солдат, особенно пехоты, скорее всего, усугубится.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Читайте также:

Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно

Прорыв под Харьковом и «пухленькие» наемники: новости СВО на вечер 16 мая

Группировка «Запад» освободила Боровую и Кутьковку