День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:00

Лютые удары и обугленные трупы солдат ВСУ: новости СВО на вечер 17 мая

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ, Вооруженные силы Украины сожгли дома, где хранились трупы солдат. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 17 мая, читайте в материале NEWS.ru.

Попытки прорыва ДРГ под прикрытием тумана и обугленные трупы солдат ВСУ

Российские солдаты пресекли попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении. Как сообщил военнослужащий группировки войск «Центр» Владимир Зайченко, противники пытались заходить в тумане и под прикрытием дыма.

Украинские военные сожгли ветхие жилые дома в селе Большая Рыбица Сумской области, где ранее хранились тела погибших солдат ВСУ. По словам источника в российских силовых структурах, во время временного перемирия российские войска позволили противнику вывезти трупы. Он добавил, что судьба останков в настоящее время неизвестна.

Также стало известно, что украинцы не хотят воевать за нынешнее правительство страны. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в прошлом году там возбудили 311 тыс. уголовных дел о самовольном оставлении воинской части, более 50 тыс. — из-за дезертирства.

Что известно о наступлении российской армии на Харьков 17 мая

Российские войска нанесли «лютые удары» по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Терновой, Рубежного, Избицкого, Питомника, Чугуева, Дергачей, Липцев и Соснового Бора. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что на Волчанском направлении штурмовые подразделения ГрВ «Север» продвинулись на 11 участках до 300 метров. По его данным, в настоящее время стрелковые бои продолжаются в лесах Волчанского района, вдоль правого берега реки Волчьей, в Волоховке и Караичном.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Боровая в Харьковской области. В Минобороны РФ объявили о переходе данного поселка под контроль российских сил 16 мая. В своей поздравительной телеграмме министр высоко оценил профессиональные действия личного состава на этом направлении.

Что известно об ответе армии на атаку ВСУ на Россию

Около 14:00 по московскому времени в Киеве раздались взрывы. Как сообщил в соцсетях мэр города Виталий Кличко, началась атака БПЛА. Однако в Минобороны России соответствующую информацию еще не комментировали. Также Кличко заявил о работе системы ПВО и призвал горожан оставаться в укрытиях.

В Минобороны рассказали, как продвигается СВО на Украине

Средства противовоздушной обороны сбили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». По информации Министерства обороны, уничтожены восемь управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Российские войска за минувшие сутки, с 16 по 17 мая, поразили шесть безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Министерстве обороны России, успеха удалось добиться силам Черноморского флота.

Также Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли 1115 военных в зоне проведения специальной военной операции. По данным ведомства, наибольшие потери украинской армии пришлись на зону ответственности российской группировки войск «Восток» — более 285 человек.

Немецкий историк Матиас Уль предположил, что украинский конфликт будет продолжаться до истощения одной из сторон — это ставит Киев в сложное положение. По его словам, нехватка у украинской стороны солдат, особенно пехоты, скорее всего, усугубится.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Читайте также:

Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно

Прорыв под Харьковом и «пухленькие» наемники: новости СВО на вечер 16 мая

Группировка «Запад» освободила Боровую и Кутьковку

Россия
Власть
Минобороны РФ
Украина
Киев
ВСУ
ВС РФ
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские киберспортсмены выиграли на турнире в Астане
ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождаемости с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.