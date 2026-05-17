Генконсульство РФ подключилось к истории арестованного в Кемере россиянина

Генеральное консульство России в Анталье подтвердило задержание российского гражданина на территории турецкой курортной провинции по заявлению местного жителя. Дипмиссия уже организовала для арестованного консультацию с адвокатом и находится в контакте с его супругой. Там добавили, что готовы оказать все необходимое содействие в рамках имеющихся полномочий и находятся в плотном контакте с турецкой стороной, передает ТАСС.

По имеющейся информации, российский гражданин был задержан турецкими правоохранительными органами по заявлению гражданина Турции в результате произошедшего между ними конфликта. В настоящее время россиянин содержится в пенитенциарном учреждении Антальи, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российского туриста арестовали в Турции после конфликта с местным жителем на вечерней дискотеке в отеле. Турок обвинил путешественника в домогательствах и написал заявление в полицию, после чего отдыхающего поместили в СИЗО. По словам супруги мужчины, до драки не дошло — мужчины обменялись ругательствами и разошлись.