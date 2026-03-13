Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 19:41

Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью

Пассажиры в аэропорту Антальи Пассажиры в аэропорту Антальи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Один из маршрутов эвакуации российских граждан из стран Ближнего Востока пролегает через аэропорт турецкой Антальи, сообщили ТАСС в генконсульстве России в этом городе. При этом дипломаты уточнили, что обращений от прибывающих россиян пока не поступало.

В диппредставительстве пояснили, что на данный момент никто из граждан РФ не обращался в связи с эвакуацией из стран Персидского залива. Однако дипломаты отслеживают ситуацию в постоянном режиме и готовы оперативно реагировать в случае необходимости, подчеркнули в генконсульстве.

Что касается туристической обстановки, то значительных изменений не зафиксировано. По данным открытых турецких источников, за первые два месяца 2026 года Анталью посетили более 75 тыс. россиян — примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, отметили дипломаты.

Ранее российское посольство в Индии сообщило, что получило 43 обращения от граждан, которые не могут вылететь из страны из-за обострения на Ближнем Востоке. Как уточнили в дипмиссии, большинство заявлений поступило от туристов в штатах Гоа и Керала.

Россия
Анталья
генконсульства
эвакуации
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.