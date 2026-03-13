Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью Генконсульство РФ сообщило об эвакуационном маршруте через аэропорт Антальи

Один из маршрутов эвакуации российских граждан из стран Ближнего Востока пролегает через аэропорт турецкой Антальи, сообщили ТАСС в генконсульстве России в этом городе. При этом дипломаты уточнили, что обращений от прибывающих россиян пока не поступало.

В диппредставительстве пояснили, что на данный момент никто из граждан РФ не обращался в связи с эвакуацией из стран Персидского залива. Однако дипломаты отслеживают ситуацию в постоянном режиме и готовы оперативно реагировать в случае необходимости, подчеркнули в генконсульстве.

Что касается туристической обстановки, то значительных изменений не зафиксировано. По данным открытых турецких источников, за первые два месяца 2026 года Анталью посетили более 75 тыс. россиян — примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого года, отметили дипломаты.

Ранее российское посольство в Индии сообщило, что получило 43 обращения от граждан, которые не могут вылететь из страны из-за обострения на Ближнем Востоке. Как уточнили в дипмиссии, большинство заявлений поступило от туристов в штатах Гоа и Керала.