День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 17:13

«Завершают расследование»: НАБУ и САП хотят арестовать жену Зеленского

НАБУ и САП готовятся арестовать жену Зеленского

Елена Зеленская Елена Зеленская Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеются основания для ареста жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, пишет РИА Новости. По словам источника агентства, глава государства в курсе планов НАБУ и САП, поэтому и усилил охрану родственников.

В настоящее время НАБУ и САП завершают расследование против жены главы киевского режима Елены Зеленской. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым, — рассказал источник.

Собеседник добавил, что украинские политтехнологи советуют Зеленскому официально и максимально публично оформить развод. Также рассматривается вариант с отрицанием общения между супругами с 2019 года.

Ранее появилась информация, что бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака в благодарность за помощь после ДТП с пешеходом, который погиб под колесами машины. По словам осведомленного источника, Ермак тогда помог Реброву избежать последствий.

Европа
САП
НАБУ
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слуцкий объяснил, с чем связан массовый налет БПЛА на Москву
Иран нанес удар по АЭС в Абу-Даби? Что известно, риск ядерной катастрофы
Бизнесмен с ножами захватил трон императора в Эрмитаже: что там произошло
СК назвал причину взрыва на заправке в Пятигорске
На Западе узнали о тревоге окружения Трампа из-за Китая и Тайваня
Минобороны ОАЭ раскрыло подробности удара по АЭС «Барака»
Google, Microsoft и Meta хотят обязать платить Ирану за интернет-трафик
Американские ученые связали спад рождений с неожиданным фактором
Число погибших в результате атак на Ливан выросло
Пожар на стройплощадке на востоке Москвы потушили
Белый дом может снова пойти на уступки по российской нефти
МУС ответил на сообщения о тайной выдаче ордеров на арест министров Израиля
«Напоминает капитуляцию»: военэксперт о выдвинутых пяти условиях США Ирану
Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции
В Москве нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти
«Поставить в стойло»: экс-нардеп о возможном преследовании жены Зеленского
Президент Бразилии пошутил о фотографии Трампа
В ФРГ назвали тех, кто представляет реальную опасность для страны
В Британии с ужасом узнали, чем занималась охрана Карла III в рабочее время
Для тушения мощного пожара в Москве привлекли поезд
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.