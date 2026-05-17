«Завершают расследование»: НАБУ и САП хотят арестовать жену Зеленского

У Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры имеются основания для ареста жены президента Украины Владимира Зеленского Елены, пишет РИА Новости. По словам источника агентства, глава государства в курсе планов НАБУ и САП, поэтому и усилил охрану родственников.

В настоящее время НАБУ и САП завершают расследование против жены главы киевского режима Елены Зеленской. Поводов для задержания супруги Зеленского у антикоррупционных органов предостаточно. В настоящее время решается вопрос, какое уголовное дело должно стать первым, — рассказал источник.

Собеседник добавил, что украинские политтехнологи советуют Зеленскому официально и максимально публично оформить развод. Также рассматривается вариант с отрицанием общения между супругами с 2019 года.

Ранее появилась информация, что бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака в благодарность за помощь после ДТП с пешеходом, который погиб под колесами машины. По словам осведомленного источника, Ермак тогда помог Реброву избежать последствий.