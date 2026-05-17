Следователи задержали директора сети АЗС по делу о взрыве в Пятигорске

Пятигорские следователи задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых произошел взрыв, сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю. По информации правоохранителей, причинами инцидента стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — подчеркнули в ведомстве.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 16 мая в процессе перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар. Пострадали шесть человек, одному из них нанесен тяжкий вред здоровью.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате взрыва на АЗС пострадал газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. Также власти завершили разбор завалов на месте инцидента — под ними не было обнаружено людей.