17 мая 2026 в 17:28

Следователи задержали директора сети АЗС по делу о взрыве в Пятигорске

Пятигорские следователи задержали директора сети автозаправочных станций, на одной из которых произошел взрыв, сообщили в СУ СК России по Ставропольскому краю. По информации правоохранителей, причинами инцидента стали разгерметизация рукава и использование газового оборудования, не отвечающего требованиям безопасности.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 38-летний директор сети автозаправочных станций. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, подчеркнули в ведомстве.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 16 мая в процессе перекачки сжатого углекислого газа из газовоза в резервуар. Пострадали шесть человек, одному из них нанесен тяжкий вред здоровью.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что в результате взрыва на АЗС пострадал газопровод «Пятигорскгоргаз». Без газоснабжения остались 12 магазинов и производственных зданий. Также власти завершили разбор завалов на месте инцидента — под ними не было обнаружено людей.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
