Появились новые подробности о расследовании против Павла Дурова во Франции Прокурор Парижа Бекко: расследование против Павла Дурова во Франции продолжается

Расследование против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова все еще продолжается, заявила прокурор Парижа Лор Бекко в эфире радиостанции RTL. По ее словам, в отношении предпринимателя до сих пор действуют меры судебного контроля.

Расследование [против Дурова] продолжается, в его отношении по-прежнему действуют меры судебного контроля, а судебные следователи продолжают свою работу, — рассказала Бекко.

Прокурор не стала называть дату следующего заседания по делу Дурова. Также она отказалась отвечать, будет ли предприниматель вновь вызван на допрос во Францию.

24 августа 2024 года Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже по ряду обвинений, включая соучастие в управлении сетевой платформой с целью проведения незаконных трансакций в составе преступной группы. По данным прокуратуры Парижа, такое правонарушение может повлечь наказание до 10 лет тюремного заключения. По решению судьи Дурову предписали дважды в неделю отмечаться в полицейском участке и запретили покидать территорию Франции.

Ранее Дуров выдвинул обвинения в адрес Евросоюза в попытках оправдать усиление интернет-слежки и цензуры через подконтрольные СМИ и организации. Он заявил, что структура AI Forensics, финансируемая Джорджем Соросом, сотрудничает с Еврокомиссией и формирует негативное представление о мессенджере.