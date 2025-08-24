Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 21:25

Дуров дал оценку своему аресту французской полицией

Дуров заявил, что его арест является ошибкой французских жандармов

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Steffens/Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал ошибкой свой арест во Франции, произошедший год назад. По его словам, действия полиции стали следствием оплошности, допущенной при взаимодействии с мессенджером.

Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции. <…> Год спустя после этого странного ареста мне все еще приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата апелляции не назначена, — написал он.

Также Дуров добавил, что единственным результатом действий французских властей стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. До августа 2024 года французские органы игнорировали местные законы и правила ЕС, не направляя свои запросы через предусмотренные процедуры, отметил он. Именно это, подчеркнул предприниматель, и привело к его задержанию.

Ранее адвокат Дурова Кристоф Ингрен заявил, что французская прокуратура допустила значительные ошибки и нарушила юридические нормы в деле против основателя Telegram. По мнению юриста, обвинение базируется на ложных правовых квалификациях и нарушении процессуальных процедур. Он отметил: в деле присутствуют юридически неточные формулировки, включая некорректное толкование понятия «соучастие».

Также сообщалось, что правительство Франции позволило предпринимателю покидать страну с 10 июля. При этом максимальный срок его отсутствия не должен превышать 14 дней. Власти Франции разрешили Дурову ездить исключительно в Дубай, где проживают его родственники и где находятся офисы Telegram.

