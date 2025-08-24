Дуров дал оценку своему аресту французской полицией

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал ошибкой свой арест во Франции, произошедший год назад. По его словам, действия полиции стали следствием оплошности, допущенной при взаимодействии с мессенджером.

Ирония в том, что меня арестовали из-за ошибки самой французской полиции. <…> Год спустя после этого странного ареста мне все еще приходится возвращаться во Францию каждые 14 дней, и дата апелляции не назначена, — написал он.

Также Дуров добавил, что единственным результатом действий французских властей стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны. До августа 2024 года французские органы игнорировали местные законы и правила ЕС, не направляя свои запросы через предусмотренные процедуры, отметил он. Именно это, подчеркнул предприниматель, и привело к его задержанию.

Ранее адвокат Дурова Кристоф Ингрен заявил, что французская прокуратура допустила значительные ошибки и нарушила юридические нормы в деле против основателя Telegram. По мнению юриста, обвинение базируется на ложных правовых квалификациях и нарушении процессуальных процедур. Он отметил: в деле присутствуют юридически неточные формулировки, включая некорректное толкование понятия «соучастие».

Также сообщалось, что правительство Франции позволило предпринимателю покидать страну с 10 июля. При этом максимальный срок его отсутствия не должен превышать 14 дней. Власти Франции разрешили Дурову ездить исключительно в Дубай, где проживают его родственники и где находятся офисы Telegram.