16 сентября 2025 в 18:23

Назван ключевой фактор, вносящий смуту в отношения между странами Евросоюза

Депутат Чепа: в ЕС нет единого мнения по санкционной политике против России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди стран Евросоюза не существует единого мнения по санкционной политике против России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что есть европейские лидеры, которые понимают серьезные последствия введения ограничений против Москвы. Из-за этого, подчеркнул парламентарий, они все громче высказывают свои опасения.

Среди стран Евросоюза не существует единого мнения по санкционной политике, проводимой против России. Есть страны, кому это невыгодно. Есть руководители стран, которые хорошо понимают последствия этой санкционной войны, и они высказывают все громче и громче свои опасения. Очевидно, это и та экономическая ситуация, которая существует во многих странах Европы, заставляет политиков реагировать на различные изменения, — высказался Чепа.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Европейский союз тормозит введение новых санкций против России, поскольку у его лидеров начинают появляться зачатки разума. По словам военного политолога, в Брюсселе осознали, что ограничительные меры бьют в первую очередь по самим европейцам и разрушают экономику ЕС.

