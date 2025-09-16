Простой рецепт хреновины со свеклой на зиму

Хреновина со свеклой — это альтернативный рецепт традиционной хреновины с помидорами. Делимся пошаговым рецептом острого соуса на зиму.
Ингредиенты
- Корень хрена очищенный — 100 г
- Свекла — 1 шт.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1/2 ч. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Вода — 90 мл
Способ приготовления
Отварите свеклу. Для этого готовьте ее в кипящей воде 30–40 минут до мягкости. Хрен очистите. Приготовьте маринад: соедините воду с сахаром, солью и уксусом, вскипятите, снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Измельчите овощи с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Смешайте, залейте маринадом, распределите по стерилизованным банкам и закройте.
Хреновина со свеклой готова!