16 сентября 2025 в 12:21

Простой рецепт хреновины со свеклой на зиму

Хреновина со свеклой Хреновина со свеклой Фото: Сгенерированно в Midjourney/NEWS.ru

Хреновина со свеклой — это альтернативный рецепт традиционной хреновины с помидорами. Делимся пошаговым рецептом острого соуса на зиму.

Ингредиенты

  • Корень хрена очищенный — 100 г
  • Свекла — 1 шт.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1/2 ч. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Вода — 90 мл

Способ приготовления

Отварите свеклу. Для этого готовьте ее в кипящей воде 30–40 минут до мягкости. Хрен очистите. Приготовьте маринад: соедините воду с сахаром, солью и уксусом, вскипятите, снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры. Измельчите овощи с помощью мясорубки или кухонного комбайна. Смешайте, залейте маринадом, распределите по стерилизованным банкам и закройте.

Хреновина со свеклой готова!

домашние заготовки
закуски
овощи
рецепты
русскаякухня
свекла
хрен
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
