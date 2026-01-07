Атака США на Венесуэлу
Секрет десяти килограммов с метра: морковь «Балтимор F1» — любимица дачников за сладость и выносливость

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На вашей грядке вырастет не просто морковка, а настоящий хрустящий и сладкий деликатес. Вам стоит обратить внимание на гибрид «Балтимор F1». Этот сорт любят опытные огородники не только за богатый урожай, но и за его потрясающий вкус, который особенно нравится детям.

Это среднеспелая морковь, которая созревает примерно за 102 дня. Ее можно смело сеять даже в июне, и она быстро порадует вас ровными, гладкими корнеплодами цилиндрической формы. Каждая морковка вырастает длиной до 25 сантиметров и может весить больше 230 граммов. Главные достоинства этого гибрида — высокая урожайность (до 10 кг с квадратного метра!) и удивительная сладость, которую обеспечивает повышенное содержание сахара и каротина.

Морковь «Балтимор F1» устойчива к холодам и многим грибковым заболеваниям, но важно следить, чтобы ее не поразила серая гниль. Плоды не растрескиваются, отлично хранятся всю зиму и идеально подходят как для свежих салатов и детских соков, так и для всех видов консервации.

Ранее сообщалось, что орхидея украшает дом своей изящностью, но добиться от нее цветения бывает непросто. Даже при правильном уходе растение иногда «застывает» и не выпускает стрелку. Есть доступный способ мягко подтолкнуть фаленопсис к пробуждению, используя обычный апельсин и немного меда.

