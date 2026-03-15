Любимый овощ россиян оказался опасен для желудка Гастроэнтеролог Чистик посоветовала отказаться от капусты при заболеваниях ЖКТ

Капусту нельзя употреблять при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. По ее словам, продукт может вызывать вздутие и усиливать неприятные симптомы.

Капусту нельзя при болезнях кишечника — энтероколите, колите, а также панкреатите, гастрите и язве из-за клетчатки, вызывающей вздутие, — рассказала Чистик.

Врач уточнила, что большое количество грубой клетчатки в этом овоще может раздражать слизистую желудка и кишечника. Особенно осторожно к продукту следует относиться людям с заболеваниями пищеварительной системы.

Кроме того, специалист рекомендовала ограничить употребление капусты при метеоризме и повышенном газообразовании. По ее словам, в таких случаях продукт может усиливать дискомфорт и вздутие живота.

Ранее нутрициолог Юлия Попова объяснила, что желудочно-кишечный тракт эффективно переваривает смешанную пищу, не нуждаясь в ее предварительном разделении. Однако, по ее словам, важно оберегать ЖКТ от перегруза, минимизируя избыток жирной пищи.