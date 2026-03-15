Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 09:56

Любимый овощ россиян оказался опасен для желудка

Гастроэнтеролог Чистик посоветовала отказаться от капусты при заболеваниях ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Капусту нельзя употреблять при ряде заболеваний желудочно-кишечного тракта, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Ольга Чистик. По ее словам, продукт может вызывать вздутие и усиливать неприятные симптомы.

Капусту нельзя при болезнях кишечника — энтероколите, колите, а также панкреатите, гастрите и язве из-за клетчатки, вызывающей вздутие, — рассказала Чистик.

Врач уточнила, что большое количество грубой клетчатки в этом овоще может раздражать слизистую желудка и кишечника. Особенно осторожно к продукту следует относиться людям с заболеваниями пищеварительной системы.

Кроме того, специалист рекомендовала ограничить употребление капусты при метеоризме и повышенном газообразовании. По ее словам, в таких случаях продукт может усиливать дискомфорт и вздутие живота.

Ранее нутрициолог Юлия Попова объяснила, что желудочно-кишечный тракт эффективно переваривает смешанную пищу, не нуждаясь в ее предварительном разделении. Однако, по ее словам, важно оберегать ЖКТ от перегруза, минимизируя избыток жирной пищи.

капуста
овощи
болезни
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском регионе продолжится национализация активов олигархов
Политолог ответил, могут ли в США завести уголовное дело на Такера Карлсона
Стало известно, сколько людей было в столкнувшихся трамваях в Москве
На Западе раскрыли, какая катастрофа маячит перед Украиной из-за США
Ситуация в Дубае 15 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме
Париж проигнорировал требование Вашингтона по Ормузскому проливу
В Москве сбили почти 30 БПЛА за 24 минуты
Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Москве
Женщина прожила с паспортом СССР более 30 лет
Медведчук обвинил Британию и Францию в агрессии против России
ВСУ продолжают массированную атаку на Москву
Три российских аэропорта временно закрыли небо
В Казахстане озвучили данные о явке на референдум
Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске
Названа главная причина снижения иммунитета
В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев
Россиянам объяснили процедуру проверки водителей на опьянение
Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве
Овчинский: новый дом по реновации появится на Флотской улице
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.