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13 июня 2026 в 18:25

Вкуснее голубцов, без мучений с листьями: горячее «Мясной дуэт» из кочана капусты и упаковки фарша

Фото: D-NEWS.ru
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Горячее «Мясной дуэт» с капустой и фаршем — это сытное, ароматное и очень вкусное блюдо, которое готовится проще голубцов и без возни с капустными листьями.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 500–700 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, растительное масло.

Рецепт: лук и морковь мелко нарежьте, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до мягкости. Добавьте фарш, соль, перец, паприку и чеснок, жарьте до готовности. Добавьте томатную пасту, перемешайте.

Капусту тонко нашинкуйте, выложите в сковороду к фаршу. Перемешайте и жарьте на среднем огне 10–15 минут до мягкости капусты.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Иванова попробовала приготовить горячее «Мясной дуэт», и оказалось, что это настоящая палочка-выручалочка для быстрого ужина. Чтобы блюдо стало еще вкуснее, добавьте в конце немного рубленой зелени и ложку сметаны.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с капустой «Пара пустяков».

Проверено редакцией
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