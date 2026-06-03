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03 июня 2026 в 13:00

Духовку даже не включаю, готовлю прямо на сковороде: заливной пирог с капустой «Пара пустяков»

Фото: D-NEWS.ru
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Заливной пирог с капустой «Пара пустяков» — это простое, сытное и невероятно вкусное блюдо, которое готовится за считаные минуты из самых доступных продуктов.

Для приготовления понадобится: 400 г капусты, луковица, морковь, 2 яйца, 150 мл молока, 100 г муки, 0,5 ч. л. разрыхлителя, соль, перец.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте. Лук и морковь мелко нарежьте. На сковороде обжарьте лук и морковь до мягкости, добавьте капусту, посолите, поперчите и тушите до полуготовности (5–7 минут).

В отдельной миске взбейте яйца с молоком, солью, добавьте муку и разрыхлитель, перемешайте до однородного жидкого теста. Залейте тестом капусту на сковороде, перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на медленном огне 10–15 минут, пока низ не подрумянится. Аккуратно переверните пирог (можно с помощью тарелки) и жарьте с другой стороны еще 5–7 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru уже попробовала приготовить капустный пирог по этому рецепту. Он вышел нежный, сочный, с румяной корочкой. Чтобы пирог был более сытным, добавьте в начинку немного тертого сыра или кусочки ветчины.

Ранее стало известно, как приготовить карамельный пирог с грушами.

Проверено редакцией
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Дарья Иванова
Д. Иванова
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