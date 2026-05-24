Пирог с грушами, как торт с карамелью: тесто смешиваю миксером — и в духовку, через 40 минут подаю

Пирог с грушами — это десерт, который по вкусу напоминает торт благодаря карамельной прослойке и сочной начинке из груш и шоколада. Мякиш влажный, но не сырой, а пропеченный и тающий.

Для приготовления вам понадобится: 4 груши, 50 г сливочного масла, 3 ст. л. сахара (для карамели), 2 яйца, 150 г сахара (для теста), 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 50 г темного шоколада.

Рецепт: на сковороде растопите сливочное масло, добавьте 3 ст. л. сахара, прогрейте до карамельного цвета. Добавьте нарезанные дольками 2 груши, тушите 3–5 минут. Выложите карамельные груши на дно формы.

Яйца взбейте с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Оставшиеся 2 груши нарежьте мелкими кубиками, шоколад поломайте на кусочки. Добавьте в тесто груши и шоколад, перемешайте. Вылейте тесто на груши в форме. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут. Дайте пирогу остыть 10 минут, затем переверните на блюдо.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт в деле и заметила, что для пирога лучше брать твердые груши, чтобы тесто хорошо пропеклось.

