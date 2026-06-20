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20 июня 2026 в 17:35

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Фото: D-NEWS.ru
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Беру мясной фарш, рис, лук и морковь — леплю «ежики», обжариваю, заливаю овощной подливкой из томатов, перца и сметаны и тушу до готовности.

Получается обалденная вкуснятина: сочные, нежные тефтели с рисом, которые тают во рту, а овощная подливка делает их еще ароматнее и сытнее. Улетают со сковороды мгновенно и заменяют любые котлеты.

Для приготовления вам понадобится: 600 г мясного фарша (свинина + говядина), 1 стакан риса, 1 луковица, 1 морковь, 2 зубчика чеснока, 2 ст. ложки томатной пасты, 200 г сметаны, 500 мл воды или бульона, соль, перец, зелень, растительное масло. Рис отварите до полуготовности. Фарш смешайте с рисом, мелко рубленным луком, солью и перцем. Слепите небольшие шарики-«ежики». Обжарьте их на сковороде до румяной корочки. Для подливки обжарьте тертую морковь с луком, добавьте томатную пасту, сметану, воду, чеснок, соль и перец, доведите до кипения. Залейте «ежики» подливкой, накройте крышкой и тушите 20–25 минут. Подавайте с любым гарниром, посыпав зеленью.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти «ежики» в овощной подливке. Даже те, кто не любит рисовые тефтели, просили добавки. Кстати, вместо сметаны можно взять сливки — соус станет нежнее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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ужины
кулинария
мясо
Мария Левицкая
М. Левицкая
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