Картофель не жарю, а взбиваю с яйцами — суфле «Нежность» получается пористым, румяным и идеальным к ужину

Забудьте о скучном пюре! Взбитая картофельная масса с яйцами превращается в облако: воздушное, тающее, с хрустящей золотистой шапкой. Внутри — нежная, как мусс, текстура, которая буквально тает во рту, а лёгкий аромат мускатного ореха и сливочного масла делает блюдо по-настоящему ресторанным. Готовится просто: варю картошку, взбиваю миксером с яйцами, запекаю до румяной корочки. Идеальный гарнир к мясу или рыбе, который съедается быстрее, чем я его готовлю.

Для приготовления вам понадобится: 700 г картофеля, 3 яйца, 50 г сливочного масла, 100 мл молока, соль, перец, мускатный орех по вкусу, масло для смазывания формы. Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду и разомните в пюре без комков. Добавьте масло, молоко, специи и остудите до тёплого состояния. Отделите белки от желтков. Желтки вмешайте в пюре. Белки взбейте в крепкую пену и аккуратно, лопаткой, введите в картофельную массу снизу вверх, чтобы сохранить воздушность. Выложите массу в смазанную маслом форму, разровняйте. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 20–25 минут до золотистой корочки. Дайте постоять 5 минут и подавайте горячим, украсив зеленью. Готовится проще, чем кажется, а результат восхищает всех без исключения.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила это суфле для своих гостей. Даже те, кто равнодушен к картофелю, просили добавки. Кстати, вместо мускатного ореха можно добавить сыр — получится ещё более сытный вариант. Находка, а не рецепт!