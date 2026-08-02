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02 августа 2026 в 14:35

Вместо надоевших огурцов — маринованный чеснок на зиму: и к мясу, и к салу, и просто так, пальчики оближешь

Фото: D-NEWS.ru
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Беру свежий чеснок, укроп и листья смородины — мариную зубчики на зиму в пряном рассоле, и получается бюджетная, ароматная закуска, которая затмевает любые магазинные соленья. Чеснок становится хрустящим, с лёгкой кислинкой и пикантной горчинкой, исчезает вместе с зелёным лучком за праздничным столом за считаные минуты. Маринованные зубчики не теряют упругости, сохраняют белизну и приобретают приятный пряный аромат укропа и смородинового листа. Идеально к мясу, салу, картошке.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг чеснока (разобранного на зубчики, но не очищенного от шелухи), 1 литр воды, 2 ст. ложки соли, 4 ст. ложки сахара, 100 мл 9% уксуса, зонтик укропа, 5 листьев смородины, 3 лавровых листа, 5 горошин чёрного перца. Чеснок залейте кипятком на 2 минуты, затем остудите и очистите зубчики от верхней шелухи, оставив тонкую плёнку. В кастрюле смешайте воду, соль, сахар, специи и зелень, доведите до кипения, варите 5 минут, влейте уксус. Разложите чеснок по стерилизованным банкам, залейте горячим рассолом, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте. Через месяц чеснок промаринуется и станет ещё ароматнее.

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже замариновала несколько банок для своей семьи. Даже те, кто не любит чеснок в чистом виде, уплетали его с картошкой. Кстати, вместо листьев смородины можно взять вишнёвые — аромат станет сладковатым. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
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