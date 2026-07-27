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27 июля 2026 в 14:30

Отказалась от обычных солений — кусочки арбуза в кисло-сладком рассоле: удивляют гостей и заменяют закуску

Фото: D-NEWS.ru
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Беру плотный, чуть недозрелый арбуз, нарезаю его треугольниками с коркой, укладываю в банку с чесноком и пряностями, заливаю кисло-сладким рассолом и закатываю на зиму. Получается заготовка, которая многих ставит в тупик: кусочки арбуза в пряном маринаде — освежающие, неожиданные, с хрустящей текстурой и пикантным вкусом. Они хороши и как самостоятельная закуска, и как гарнир к мясу, и просто с черным хлебом.

Для приготовления на трехлитровую банку: плотный арбуз (сколько войдет), 1,5 л воды, 3 ст. ложки сахара, 1,5 ст. ложки соли, 70 мл 9% уксуса, чеснок, душистый перец горошком. Арбуз нарежьте треугольниками, удалив семечки, плотно уложите в банку с чесноком и перцем. Залейте кипятком, дайте постоять 10 минут и слейте. На этой воде сварите рассол с солью и сахаром, в конце влейте уксус. Залейте арбуз кипящим рассолом и сразу закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала такой арбуз — зимой банка улетает за вечер, все удивляются и просят рецепт. Я добавила в рассол лавровый лист и немного гвоздики для аромата. Кстати, можно использовать и розовый арбуз — он слаще. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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