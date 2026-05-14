День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:10

Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Торт «Медовик» по упрощенному рецепту — это нежный сливочный десерт, который готовится без раскатки коржей.

Жидкое медовое тесто выпекается на противне, а крем из масла, сгущенки и сливок делает торт невероятно мягким.

Для теста возьмите: 2 яйца, 100 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 250 г муки. Для крема: 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки (380 г), 200 мл жирных сливок (33%).

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, масло и соду. Прогревайте на водяной бане 5–7 минут, помешивая. Снимите с огня, всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте половину теста, разровняйте. Выпекайте при 180°C 5–7 минут. Испеките так же второй корж.

Для крема взбейте масло со сгущенкой до пышности. Отдельно взбейте сливки до пиков, соедините с масляной массой. Каждый корж разрежьте пополам, получится 4 прямоугольника. Промажьте их кремом, соберите торт. Уберите в холодильник на 4 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления «Медовика» по этому рецепту обратила внимание, что из таких коржей можно печь не только торт, но и рулет. Они после выпекания остаются мягкими и податливыми.

Ранее стало известно, как приготовить яблочный рулет, — проще шарлотки.

Проверено редакцией
Читайте также
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Общество
Если никто не ест печень, приготовьте армянский «Тжвжик». Вкусное домашнее рагу с овощами
Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе
Общество
Какие сорта дадут два урожая за сезон: что можно успеть вырастить дважды даже в средней полосе
Стало известно, какой писатель XX века стал наиболее популярным у россиян
Общество
Стало известно, какой писатель XX века стал наиболее популярным у россиян
Растление во время тихого часа: муж директрисы детсада оказался педофилом?
Общество
Растление во время тихого часа: муж директрисы детсада оказался педофилом?
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Семья и жизнь
Идеальные сырники: классика, сладкие и диетические — рецепт на любой вкус
Общество
рецепты
торты
медовики
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.