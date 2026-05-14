Делаю жидкое тесто и выпекаю всего 2 коржа: остается взбить крем — и торт «Медовик» можно подавать к чаю

Торт «Медовик» по упрощенному рецепту — это нежный сливочный десерт, который готовится без раскатки коржей.

Жидкое медовое тесто выпекается на противне, а крем из масла, сгущенки и сливок делает торт невероятно мягким.

Для теста возьмите: 2 яйца, 100 г сахара, 100 г меда, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, 250 г муки. Для крема: 200 г сливочного масла, 1 банка сгущенки (380 г), 200 мл жирных сливок (33%).

Рецепт: яйца взбейте с сахаром, добавьте мед, масло и соду. Прогревайте на водяной бане 5–7 минут, помешивая. Снимите с огня, всыпьте муку, замесите жидкое тесто. Противень застелите пергаментом, вылейте половину теста, разровняйте. Выпекайте при 180°C 5–7 минут. Испеките так же второй корж.

Для крема взбейте масло со сгущенкой до пышности. Отдельно взбейте сливки до пиков, соедините с масляной массой. Каждый корж разрежьте пополам, получится 4 прямоугольника. Промажьте их кремом, соберите торт. Уберите в холодильник на 4 часа.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова после приготовления «Медовика» по этому рецепту обратила внимание, что из таких коржей можно печь не только торт, но и рулет. Они после выпекания остаются мягкими и податливыми.

