В Госдуме решили увеличить лимит сверхурочной работы

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, увеличивающий предельный объем сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год, сообщается в материалах парламента. Согласно поправкам, действующий лимит (не более четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год) удваивается.

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа оплачивается исходя из величины сверхурочного времени, приходящегося на день или смену, в которые осуществляется сверхурочная работа: за первые два часа работы — не менее чем в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном размере, начиная со 121-го часа — не менее чем в двойном размере за каждый час, — говорится в законе.

Отдельные ограничения сохраняются для ряда категорий работников: для сотрудников государственных и муниципальных учреждений при внутреннем совместительстве, а также для работников с вредными условиями труда лимит остается на уровне 120 часов в год.

Кроме того, из окончательной редакции исключена норма об электронном уведомлении об увольнении. Закон также закрепляет право работников, привлекаемых к сверхурочной работе свыше 120 часов в год, на один день диспансеризации с сохранением заработка и запрещает отзыв из отпуска сотрудников вредных и опасных производств, за исключением чрезвычайных ситуаций.

