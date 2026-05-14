День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:58

Москалькова раскрыла, чем хотела бы заняться после ухода с поста омбудсмена

Москалькова заявила, что хотела бы вернуться к работе в Госдуме

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться к работе в Госдуме. Она отметила, что закон позволяет ей выдвигаться на выборы депутатов, но добавила, что ей нужно время для принятия окончательного решения, передает РИА Новости.

Мне хотелось бы, конечно, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна, — сказала Москалькова.

Ранее Госдума утвердила депутата Яну Лантратову в должности нового омбудсмена по правам человека. Ее предшественница Москалькова занимала этот пост с 2016 года. За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат.

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Лантратова спасла жизни тысяч детей Донбасса и бойцов СВО. По словам парламентария, его коллега входит в число самых эффективных избранников народа. Он добавил, что Лантратова затрагивает сложные и чувствительные вопросы, такие как проблема школьной травли, которая ранее не обсуждалась.

Власть
Россия
Татьяна Москалькова
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков назвал виновных в начале вооруженного противостояния на Украине
Диетолог раскрыла, почему не стоит пить ледяную воду в жару
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.