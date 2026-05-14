Москалькова раскрыла, чем хотела бы заняться после ухода с поста омбудсмена

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться к работе в Госдуме. Она отметила, что закон позволяет ей выдвигаться на выборы депутатов, но добавила, что ей нужно время для принятия окончательного решения, передает РИА Новости.

Мне хотелось бы, конечно, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна, — сказала Москалькова.

Ранее Госдума утвердила депутата Яну Лантратову в должности нового омбудсмена по правам человека. Ее предшественница Москалькова занимала этот пост с 2016 года. За кандидатуру Лантратовой проголосовал 301 депутат.

В свою очередь лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что Лантратова спасла жизни тысяч детей Донбасса и бойцов СВО. По словам парламентария, его коллега входит в число самых эффективных избранников народа. Он добавил, что Лантратова затрагивает сложные и чувствительные вопросы, такие как проблема школьной травли, которая ранее не обсуждалась.