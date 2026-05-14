14 мая 2026 в 15:43

Миронов высказался о назначении Лантратовой омбудсменом

Депутат Миронов: Лантратова спасла жизни тысяч детей Донбасса и бойцов СВО

Сергей Миронов
Депутат Яна Лантратова, назначенная на должность уполномоченного по правам человека в России, спасла жизни тысяч детей Донбасса и бойцов СВО, заявил NEWS.ru лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов. По словам парламентария, его коллега входит в число самых эффективных избранников народа.

Думское большинство поддержало нашу соратницу Яну Валерьевну Лантратову, и я благодарю за это коллег. Она, по всем рейтингам, одна из самых эффективных депутатов Госдумы. Она потрясающе работоспособна. Проще скажу, эта молодая хрупкая женщина пашет за десятерых мужиков! Столько командировок, выездов, в том числе на Донбасс и «за ленточку». На ее счету тысячи спасенных жизней — детей Донбасса, участников СВО, беженцев. Я от души поздравляю Яну Лантратову с заслуженным избранием на пост омбудсмена! — прокомментировал Миронов.

Он подчеркнул, что Лантратова посвящает всю свою жизнь правозащитной деятельности, оказывая помощь семьям с детьми, сиротам, людям с ограниченными возможностями и военнослужащим. По словам депутата, его коллега затрагивает сложные и чувствительные вопросы, такие как проблема школьной травли, которая ранее не обсуждалась.

Ранее Госдума избрала Лантратову новым уполномоченным по правам человека. Она пришла на смену Татьяне Москальковой, которая занимала этот пост с 2016 года. Кандидатуру Лантратовой поддержал 301 депутат.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

