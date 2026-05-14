Юрист объяснила, что грозит сотруднику за мат на работе

Юрист Александрова: сотрудник может лишиться премии за мат на работе

Сотрудник может лишиться премии за использование ненормативной лексики на рабочем месте, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, такая санкция возможна при условии, что запрет на мат прописан в локальных актах работодателя и персонал ознакомлен с ними под подпись.

В российском законодательстве нет нормы, которая прямо запрещала бы использование ненормативной лексики на работе. Однако если локальным актом работодателя, например правилами внутреннего трудового распорядка или кодексом деловой этики, употребление матерных слов запрещено и работник с ним ознакомлен под подпись, то против него вправе применить дисциплинарное воздействие. Это может быть замечание или лишение премии. Санкции также возможно описать в локальных актах. Кстати, в судебной практике дел, связанных с матерщинниками на работе, немного, — пояснила Александрова.

Ранее аналитики сообщили, что каждый второй работающий россиянин употребляет нецензурные выражения в офисе. Отмечается, что мужчины делают это заметно чаще женщин. Аналитики опросили 1600 респондентов и выяснили, что коллективы, где полностью обходятся без мата, сегодня встречаются довольно редко.

Дмитрий Бугров
Яна Стойкова
