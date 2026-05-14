Адвокат объяснил, что грозит подросткам за вождение без прав

Подростки могут получить штраф за вождение без прав, рассказал MIR24.TV адвокат, член адвокатской палаты города Москвы и Ассоциации юристов России Артем Багдасарян. Он отметил, что транспортное средство также отправят на штрафстоянку.

Именно финансовая составляющая часто действует наиболее отрезвляюще. Для подростка (если ему уже есть 16 лет) — субъект отвечает сам. Езда без прав (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ): штраф от 5000 до 15 000 рублей. Это не предел. Транспортное средство немедленно задерживается и отправляется на штрафстоянку, а это дополнительные многотысячные расходы на эвакуацию и хранение, — рассказал Багдасарян.

Адвокат подчеркнул, что, если несовершеннолетний водитель еще не достиг 16-летнего возраста, отвечать в рамках закона придется его родителям. По его словам, в таком случае законных опекунов также может ждать ответственность за неисполнение родительских обязанностей.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству призвал парламент принять в первом чтении законопроект, предусматривающий скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку. По предложению петербургских депутатов, авторов проекта, скидка будет предоставляться при условии оплаты штрафа в течение 20 дней.

