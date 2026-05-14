14 мая 2026 в 15:44

«Являются апологетами»: Песков заявил, что ЕС не нужны на переговорах

Дмитрий Песков
Европейские чиновники являются апологетами идеи о нанесении «поражении России», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передают РИА Новости, представители Евросоюза не смогут быть посредниками на переговорах в украинском конфликте, так как они принимают в нем прямое участие на стороне Киева.

Они сейчас практически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима, и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара в России, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал, что Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что общается с представителями государств-членов объединения, чтобы определить актуальные темы.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
