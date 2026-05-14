«Являются апологетами»: Песков заявил, что ЕС не нужны на переговорах Песков: члены ЕС не могут присоединиться к переговорам из-за участия в конфликте

Европейские чиновники являются апологетами идеи о нанесении «поражении России», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передают РИА Новости, представители Евросоюза не смогут быть посредниками на переговорах в украинском конфликте, так как они принимают в нем прямое участие на стороне Киева.

Они сейчас практически напрямую участвуют в войне на стороне киевского режима, и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара в России, — сказал Песков.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что глава европейской дипломатии Кая Каллас напрасно рассчитывает стать переговорщиком в возможных переговорах России и Евросоюза. Дипломат словом «зря» ответила на заявление европейской чиновницы, что та готова заявить свою кандидатуру.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал, что Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что общается с представителями государств-членов объединения, чтобы определить актуальные темы.