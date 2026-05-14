День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 16:19

В России придумали, как заинтересовать зумеров работой

Член ОП Голышенкова: зумерам будут показывать ценность их работы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Общественной палате ведется работа над так называемыми человекометрическими показателями, чтобы молодое поколение на рабочих местах было больше заинтересовано в результате, заявила корреспонденту NEWS.ru член ОП РФ, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова. По ее словам, поколению "зумеров" важно чувствовать себя причастными к чему-то ценному при осуществлении трудовой деятельности.

Сейчас уже ведется работа над так называемой «человекометрией», то есть человекометричными показателями. Не то, какие у нас охваты, сколько мы сделали, сколько мероприятий провели, а то, что изменилось в людях. Если мы перейдем к таким показателям, я думаю, наша молодежь будет счастлива, потому что у них огромный запрос на то, «к чему я причастен», «кто это видит и ценит», «что я сделал важного». <...> Если мы можем увидеть как выражается вклад каждого человека в каком-то изменении <...>, тогда мы точно решим эту задачу, — заявила член ОП.

Ранее депутат Александр Толмачев заявлял, что многие зумеры ожидают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц, основываясь на своем опыте работы, который они начинают получать еще в школе. По словам члена ГД, многие из этих молодых людей — целеустремленные и квалифицированные специалисты.

Общество
Россия
зумеры
работа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минтруде назвали ожидания зумеров от первой работы
Пушилин рассказал о ситуации на подступах к Славянску
Ветеран ЦСКА призвал молодого игрока команды не переходить в Европу
Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ
В Крыму задержали водителя за нарушение ПДД после публикации видео
Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве
Лантратова ответила, как СВО вывела правозащитников на чистую воду
Полицейские в Ленобласти разыскали стрелка после конфликта
Известный комик из России назвал себя израильтянином
Парашютист погиб во время тренировочного прыжка в Ставропольском крае
«Он погиб»: Кличко стал «медиумом» и пообщался с мертвым бойцом ВСУ
Летнее тепло, грозы и небольшие дожди: погода в Москве в начале недели
Пашинян оценил новый закон о защите россиян за рубежом
Россиянам рассказали, как накопить миллионы рублей при скромных вложениях
В Совфеде ответили, что нужно учитывать США в переговорах по Украине
Кадровый эксперт рассказала, когда выгоднее увольняться
Рубио раскрыл, чью армию считает самой мощной в мире
Стало известно, когда начнутся поставки российских самолетов SJ-100
Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС
«Достаточно стула»: назван способ укрепить мышцы, не выходя из офиса
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края
Общество

Поиски Усольцевых: последние новости 12 мая, шок жителей Красноярского края

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.