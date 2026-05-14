В России придумали, как заинтересовать зумеров работой

В Общественной палате ведется работа над так называемыми человекометрическими показателями, чтобы молодое поколение на рабочих местах было больше заинтересовано в результате, заявила корреспонденту NEWS.ru член ОП РФ, президент Ассоциации граждан и организаций по содействию развитию корпоративного образования «МАКО» Ольга Голышенкова. По ее словам, поколению "зумеров" важно чувствовать себя причастными к чему-то ценному при осуществлении трудовой деятельности.

Сейчас уже ведется работа над так называемой «человекометрией», то есть человекометричными показателями. Не то, какие у нас охваты, сколько мы сделали, сколько мероприятий провели, а то, что изменилось в людях. Если мы перейдем к таким показателям, я думаю, наша молодежь будет счастлива, потому что у них огромный запрос на то, «к чему я причастен», «кто это видит и ценит», «что я сделал важного». <...> Если мы можем увидеть как выражается вклад каждого человека в каком-то изменении <...>, тогда мы точно решим эту задачу, — заявила член ОП.

Ранее депутат Александр Толмачев заявлял, что многие зумеры ожидают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц, основываясь на своем опыте работы, который они начинают получать еще в школе. По словам члена ГД, многие из этих молодых людей — целеустремленные и квалифицированные специалисты.