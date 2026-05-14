Названы потери Армении от выхода из ЕАЭС Экономист Юшков: Армения потеряет до $5 млрд после выхода из ЕАЭС

Выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обойдется республике не менее чем в $5 млрд, заявил эксперт Финансового университета Игорь Юшков. По его словам, которые приводит Telegram-канал Baza, это примерно соответствует оценкам в 15% ВВП республики.

Экономист заявил, что такими могут быть потери от роста цен на газ, сокращения торговли с РФ и новых издержек для предпринимательства. Сейчас его цена для Еревана составляет $177,5 (13 тыс. рублей) за тысячу кубометров, но она вырастет до $550 (40 тыс. рублей) после выхода из ЕАЭС. Таким образом ежегодная переплата составит $800 млн.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмечал, что Ереван сделает выбор между членством в Европейском союзе и участием в Евразийском экономическом союзе, когда для этого наступит надлежащее время.

До этого президент России заявлял, что планы Еревана о присоединении к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Он подчеркнул, что уже несколько раз обсуждал эту тему с Пашиняном.