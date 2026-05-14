Диетолог назвала неочевидную пользу клубники для женского здоровья

Фитоэстрогены, содержащиеся в клубнике, помогают женщинам поддерживать гормональный баланс, заявила в беседе с «Радио 1» диетолог Наталья Павлюк. По ее словам, для женской системы также полезно употребление бобовых и льняных семян.

Фитоэстрогены в составе клубники действительно помогают поддерживать женщинам гормональный баланс. Однако эти ягоды не занимают первую роль, а главными продуктами для женской гормональной системы остаются бобовые и льняное семя. В целом для здоровья женщины клубника полезна, но вряд ли она может существенно помочь именно при гормональном дисбалансе, — пояснила Павлюк.

Она отметила, что общая норма потребления фруктов и овощей составляет 800 граммов в день, из которых на долю ягод приходится 200–500 граммов. По ее словам, за сутки не стоит употреблять свыше 100–150 граммов клубники.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Виталий Наполов заявил, что родителям не стоит давать детям больше 150 граммов клубники в день. Он отметил, что для взрослых этот показатель немного больше, но даже его не рекомендуется превышать.