Ветеран ЦСКА оценил шансы команды в последнем матче сезона РПЛ

Пономарев: ЦСКА даст бой «Локомотиву», но соперник выглядит предпочтительнее

ЦСКА даст бой «Локомотиву» в заключительном, 30-м туре сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), но железнодорожники выглядят предпочтительнее, заявил NEWS.ru экс-защитник армейцев и сборной СССР Владимир Пономарев. По его мнению, команда Михаила Галактионова более сыгранна и мобильна.

Будет серьезная встреча, еще и борьба за третье место. Не факт, что сам «Спартак» выиграет в Махачкале, — скорее всего, будут беречь лидеров и готовиться к кубковой встрече. ЦСКА по большому счету все равно — шестое место или пятое. Ребята молодые, стараются, выскакивают, не берегут себя — воспитаны в хорошем духе. ЦСКА, конечно, даст хороший бой «Локомотиву», но красно-зеленые выглядят предпочтительнее. Они более мобильны и сыгранны, — сказал Пономарев.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 17 мая в 18:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена». Красно-зеленые занимают третье место в таблице, набрав 53 очка в 29 матчах. ЦСКА идет на пятой строчке с 48 баллами. «Локомотиву» достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать себе бронзовые медали по итогам сезона.

Ранее Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности стал Дмитрий Игдисамов.

Виктор Байбаков
