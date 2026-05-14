Украинский производитель дронов лишился офиса в Киеве Производитель БПЛА Skyeton подтвердил уничтожение своего офиса в Киеве

Офис украинского производителя беспилотников Skyeton в Киеве был уничтожен в ночь на четверг, сообщили в пресс-службе компании в социальной сети LinkedIn. Там отметили, что незадолго до этого предприятие перевезло свои производственные мощности в другие регионы Украины и в соседние государства.

Был уничтожен наш киевский офис, — заявили в компании.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о мощных взрывах в столице Украины во время массированной атаки. Кроме того, серия взрывов прогремела в Харькове. Местные власти сообщили об ударах по Новобаварскому и Основянскому районам города.

До этого политолог Алексей Ярошенко заявил, что инцидент с украинскими БПЛА, обломки которых упали на территории Латвии, доказал, что это государство не способно обеспечить безопасность. По его мнению, ситуация обнажила противоречия между обещаниями властей и реальным положением дел.

Также Министерство обороны России сообщило, что был нанесен массированный ответный удар высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Целями стали объекты украинского ОПК.