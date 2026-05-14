Пушилин рассказал, как ВС России вынудили ВСУ в спешке бросить позиции Пушилин заявил об отступлении ВСУ на другую линию после освобождения Кривой Луки

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения населенного пункта Кривая Лука в ДНР украинские войска отошли на следующую линию обороны. На этом участке фронта тактическое положение российских сил улучшилось, заявил он в интервью ТАСС в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Мы видим также, что после освобождения Кривой Луки противник вынужден был отступать на следующие позиции, — сказал он.

Пушилин также заявил, что расстояние от позиций ВС РФ до Святогорской лавры составляет всего несколько километров. Он уточнил, что это одно из важных духовных для мест для жителей региона.

До этого глава ДНР заявлял, что основные боестолкновения на Славянском направлении сейчас происходят на дальних подступах к Славянску. По его словам, наиболее интенсивные бои в настоящее время ведутся в районе Рай-Александровки. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Ранее Пушилин заявил о значении выверенной позиции России в вопросах ядерного оружия. По его словам, такая политика оказывает сдерживающее влияние на другие страны.