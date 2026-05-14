День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:32

Пушилин рассказал, как ВС России вынудили ВСУ в спешке бросить позиции

Пушилин заявил об отступлении ВСУ на другую линию после освобождения Кривой Луки

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения населенного пункта Кривая Лука в ДНР украинские войска отошли на следующую линию обороны. На этом участке фронта тактическое положение российских сил улучшилось, заявил он в интервью ТАСС в рамках XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Мы видим также, что после освобождения Кривой Луки противник вынужден был отступать на следующие позиции, — сказал он.

Пушилин также заявил, что расстояние от позиций ВС РФ до Святогорской лавры составляет всего несколько километров. Он уточнил, что это одно из важных духовных для мест для жителей региона.

До этого глава ДНР заявлял, что основные боестолкновения на Славянском направлении сейчас происходят на дальних подступах к Славянску. По его словам, наиболее интенсивные бои в настоящее время ведутся в районе Рай-Александровки. В Министерстве обороны России данную информацию не комментировали.

Ранее Пушилин заявил о значении выверенной позиции России в вопросах ядерного оружия. По его словам, такая политика оказывает сдерживающее влияние на другие страны.

Регионы
ДНР
Денис Пушилин
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Нервный Гамлет, бананы: почему стоит увидеть спектакль с Юрой Борисовым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.