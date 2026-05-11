11 мая 2026 в 05:50

Стало известно, как Россия влияет на ядерное оружие других стран

Пушилин заявил о сдерживающей роли РФ для других стран по теме ядерного оружия

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о значении выверенной позиции России в вопросах ядерного оружия, передает ТАСС. По его словам, такая политика оказывает сдерживающее влияние на другие страны.

Мы видим, что Россия проявляет максимальную выдержку, и эта выдержка во многом является сейчас вот таким сдерживающим фактором для всех, — заявил Пушилин.

России необходимо опираться и на взаимодействие с союзниками в сфере безопасности, добавил глава ДНР. Он подчеркнул, что работа в этом направлении ведется, в том числе в непубличном формате, и касается глобальной системы стабильности.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что приближение Германии к созданию ядерного оружия станет серьезным поводом для военных действий. По его словам, это дает Москве право использовать все меры реагирования, предусмотренные государственной политикой РФ в области ядерного сдерживания.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил, что ряд неядерных государств Европы «заигрывает» с идеей обзавестись ядерным оружием на фоне обсуждений возможного создания общеевропейских военно-ядерных возможностей. По его словам, в Европейском союзе в целом обсуждается перспектива формирования собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей. Эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия», добавил Белоусов.

