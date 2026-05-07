07 мая 2026 в 10:02

Casus belli: Медведев встревожился из-за приближения Германии к ЯО

Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru
Приближение Германии к ядерному оружию — несомненный casus belli, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своей статье. Как передает RT, по мнению политика, это дает Москве право обратиться ко всем мерам реагирования, предусмотренным Основами государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Одновременно хотелось бы обратить внимание, что даже близкое приближение Германии к ядерному оружию — это несомненный casus belli, дающий возможность обратиться ко всем содержащимся в Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания мерам реагирования, — заявил Медведев.

По словам зампреда СБ, подобные действия могут вызвать тревогу и у Соединенных Штатов, которые пытаются убедить мир в необходимости заключения нового договора СНВ-4 с участием Китая. Он задался вопросом, как США отнесутся к перспективе ядерной Европы во главе с Германией.

Ранее Медведев заявил, что у современной Германии нет достаточной правовой основы для существования. Объединение ФРГ и ГДР произошло без свободного волеизъявления граждан через референдум, отметил политик. По его мнению, правовой фундамент немецкой государственности — очень зыбкий.

