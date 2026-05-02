Белоусов заявил о «заигрывании» ЕС с идеей купить ядерное оружие Белоусов заявил о росте интереса ряда стран ЕС к ядерному оружию

Ряд неядерных государств Европы «заигрывает» с идеей обзавестись ядерным оружием на фоне обсуждений возможного создания общеевропейских военно-ядерных возможностей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. С соответствующим мнением он выступил на обзорной конференции по ДНЯО.

Ряд неядерных государств Европы заигрывает с идеей обзавестись ядерным оружием или выступить реципиентами этого вида ОМУ , — сказал он.

По его словам, в Европейском союзе в целом обсуждается перспектива формирования собственных общеевропейских военно-ядерных возможностей. Эти действия наносят «прямой и очевидный ущерб режиму договора о нераспространении ядерного оружия», добавил Белоусов.

До этого он говорил о росте ядерных потенциалов западной тройки. По его словам, страны Запада, не учитывая положений ДНЯО, продолжают расширять свой потенциал в ядерном секторе. Он также заявил, что они вовлекают неядерных союзников в схемы предоставления ядерного зонтика, которые, по его оценке, носят дестабилизирующий характер.