Съемочную группу РЕН ТВ избили из-за репортажа о косметологе в Москве

На съемочную группу РЕН ТВ напали в Москве во время подготовки репортажа о косметологе, после процедуры у которого один глаз пациентки перестал видеть, следует из сообщения телеканала в Telegram. Журналистов избили, у них отобрали телефоны и сломали технику.

Вместо переговоров встречать гостей вышел агрессивно настроенный мужчина. Он заявил, что корреспонденты для него никто. Он повалил на пол сначала журналистку, а затем ее оператора. Позже приехали полицейские и работники скорой помощи.

По словам потерпевшей от услуг косметолога, ей сделали межбровный укол, из-за чего она перестала видеть одним глазом. Зрение теперь не восстановить. Девушка обратилась к журналистам.

Ранее трое мужчин избили журналиста РЕН ТВ в Подмосковье. В этот момент корреспондент снимал сюжет о продаже «красивых» автомобильных номеров. Все трое нападавших были задержаны.

До этого избили снимавшего похожий репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Напавшими являются сотрудники компании «Красивая серия» Александра Фомина и Артура Давыдова. Злоумышленники жестоко избили его, пытались похитить и угрожали отрезать пальцы.