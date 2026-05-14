14 мая 2026 в 17:25

Съемочную группу РЕН ТВ избили из-за репортажа о косметологе в Москве

На съемочную группу РЕН ТВ напали в Москве во время подготовки репортажа о косметологе, после процедуры у которого один глаз пациентки перестал видеть, следует из сообщения телеканала в Telegram. Журналистов избили, у них отобрали телефоны и сломали технику.

Вместо переговоров встречать гостей вышел агрессивно настроенный мужчина. Он заявил, что корреспонденты для него никто. Он повалил на пол сначала журналистку, а затем ее оператора. Позже приехали полицейские и работники скорой помощи.

По словам потерпевшей от услуг косметолога, ей сделали межбровный укол, из-за чего она перестала видеть одним глазом. Зрение теперь не восстановить. Девушка обратилась к журналистам.

Ранее трое мужчин избили журналиста РЕН ТВ в Подмосковье. В этот момент корреспондент снимал сюжет о продаже «красивых» автомобильных номеров. Все трое нападавших были задержаны.

До этого избили снимавшего похожий репортаж корреспондента «Известий» Алексея Полторанина. Напавшими являются сотрудники компании «Красивая серия» Александра Фомина и Артура Давыдова. Злоумышленники жестоко избили его, пытались похитить и угрожали отрезать пальцы.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
