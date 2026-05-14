Ковальчука представили в качестве врио губернатора Брянской области

Егора Ковальчука официально представили в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, передает РИА Новости. Его представил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, который заявил, что Ковальчук имеет большой опыт управленца.

Работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что весь свой профессиональный опыт Егор Викторович в полной мере направит на благо жителей Брянской области, — сказал Еремин.

Ковальчук начал карьеру в банковской сфере, позже перешел на муниципальную службу и возглавил предприятие водоснабжения и водоотведения в Челябинске. В 2010 году он стал вице-мэром города по ЖКХ, затем занимал посты министра промышленности и министра радиационной и экологической безопасности в регионе. Позже Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО — Югры, работал в Минстрое РФ и был заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году он возглавил Миасс, а в 2024 году стал председателем правительства ЛНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области. Он покинул должность по собственному желанию.