День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 17:55

Ковальчука представили в качестве врио губернатора Брянской области

Егор Ковальчук Егор Ковальчук Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Егора Ковальчука официально представили в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области, передает РИА Новости. Его представил заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, который заявил, что Ковальчук имеет большой опыт управленца.

Работал в нескольких регионах в сложной социально-экономической и общественно-политической обстановке. Уверен, что весь свой профессиональный опыт Егор Викторович в полной мере направит на благо жителей Брянской области, — сказал Еремин.

Ковальчук начал карьеру в банковской сфере, позже перешел на муниципальную службу и возглавил предприятие водоснабжения и водоотведения в Челябинске. В 2010 году он стал вице-мэром города по ЖКХ, затем занимал посты министра промышленности и министра радиационной и экологической безопасности в регионе. Позже Ковальчук руководил департаментом ЖКХ и энергетики ХМАО — Югры, работал в Минстрое РФ и был заместителем губернатора Челябинской области. В 2023 году он возглавил Миасс, а в 2024 году стал председателем правительства ЛНР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза с поста губернатора Брянской области. Он покинул должность по собственному желанию.

Регионы
Брянская область
Егор Ковальчук
губернаторы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам ответили, почему не стоит приносить сирень домой
«Знает, что такое труба»: Богомаз оценил своего сменщика
Россиян предупредили о рисках употребления водопроводной воды
Энергетик оценил перспективы поставок российского газа в ЕС
В АКОРТ предупредили о рисках агрессивной скидочной политики маркетплейсов
Курение сигареты закончилось для подростка ожогами 75% тела
«Не пророк и не гадалка»: дочь Жириновского раскрыла секрет его прогнозов
Работала на ЦРУ и МОССАД: опубликованы жуткие тайны прошлого Пугачевой
В Финляндии раскрыли, что мешает Украине достичь мира с Россией
Экс-нардеп раскрыл хитрый план арестованного Ермака для выхода на свободу
«Неблагоприятный сценарий»: в МВФ оценили мировую экономику
В ОП ответили на вопрос о запрете мема «67» в российских школах
Назван переломный момент в борьбе с кибермошенниками в России
Пашинян подал в суд на своего оппонента из-за слов о грибах
«Готов к подчинению»: раскрыт тайный смысл рукопожатия Трампа и Си
«Фокус не пройдет»: экс-нардеп о проблеме при сборе денег на залог Ермаку
«Это выглядит вопиюще»: Нилов о смерти мальчика в клинике Новороссийска
Экс-замглавы Минприроды России обвинили в двух эпизодах мошенничества
«Коммуналка» вырастет на 36%: прогноз тарифов до 2029 года, как сэкономить
Нервный Гамлет, бананы: почему стоит увидеть спектакль с Юрой Борисовым
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.